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Ata Demirer’den çukur paylaşımı
Ata Demirer’den çukur paylaşımı
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, deniz tutkusuyla pek çok ünlü ismin önüne geçiyor.
Magazin 5 Ağustos 2019 - 09:43

Yaz sezonu açılır açılmaz teknesine geçen ve havalar soğuyana kadar da maviliklerin tadını çıkartan Ata Demirer, sadece tekne pozlarıyla değil aynı zamanda yaptığı dalışlarda çekilmiş kareleriyle de takipçilerinin karşısına çıkıyor. Demirer, son olarak geride bıraktığımız gün gerçekleştirdiği tüpsüz dalış sırasında çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ata Demirer, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni alan fotoğrafını ‘Çukur’ notuyla paylaştı.

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