Ata Demirer’den Hıdırellez kutlaması

Ev karantinası günlerinde de sosyal medya hesabını ihmal etmeyen ve bu kanal üzerinden takipçileriyle haberleşen Ata Demirer, bu defa Hıdırellez kutlaması gerçekleştirdi.

Corona virüsü salgını günlerinde girdiği ev karantinası günlerini yalnız başına geçiren Ata Demirer, vaktini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunmuştu. Evinde olduğu dönem içerisinde yeni film senaryoları üzerine de çalışan Ata Demirer, bu defa kanalından baharın gelişini kutladı.

Elinde çiçeklerle çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer bu kare üzerinden takipçilerinin Hıdırellez’ini kutladı. Demirer paylaşımına şunları yazdı:

“Hıdırellez kutlu olsun bereket, sağlık, neşe getirsin”