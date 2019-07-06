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Ata Demirer’den kısa film tadında doğum günü videosu
Ata Demirer’den kısa film tadında doğum günü videosu
Yaz aylarının neredeyse tamamını teknesinde geçiren ve denizin tadını çıkartan Ata Demirer, sosyal medya hesabından kısa film tadında bir video paylaştı.
Magazin 6 Temmuz 2019 - 14:12

Instagram hesabından renkli paylaşımlarda bulunan ve çektiği videolarla takipçilerini mutlu eden Ata Demirer, hesabından yaptığı son paylaşımla çıtayı bir üst noktaya taşıdı. Doğum günü olan 6 Temmuz nedeniyle yine teknede arkadaşlarıyla birlikte bir video çeken Demirer, kısa film tadındaki bu videosunu ‘Hayat dostlarla’ notuyla paylaştı. Videoda kendisini teknede çalışan biri olarak gösteren ve çevresindekiler tarafından hor görülen Demirer, doğum günü pastasını suratına yeyince morali bir hayli bozuluyor.

 

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