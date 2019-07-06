Ata Demirer’den kısa film tadında doğum günü videosu

Instagram hesabından renkli paylaşımlarda bulunan ve çektiği videolarla takipçilerini mutlu eden Ata Demirer, hesabından yaptığı son paylaşımla çıtayı bir üst noktaya taşıdı. Doğum günü olan 6 Temmuz nedeniyle yine teknede arkadaşlarıyla birlikte bir video çeken Demirer, kısa film tadındaki bu videosunu ‘Hayat dostlarla’ notuyla paylaştı. Videoda kendisini teknede çalışan biri olarak gösteren ve çevresindekiler tarafından hor görülen Demirer, doğum günü pastasını suratına yeyince morali bir hayli bozuluyor.