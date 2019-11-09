Ata Demirer’den nostaljik paylaşım

Tam bir deniz ve doğa aşığı olan Ata Demirer, yaz mevsimi başlar başlamaz kendisini teknesine atıyor. Buradan yaptığı paylaşımlarla maviliklere olan tutkusunu gözler önüne seren Demirer, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait kareler paylaşmaktan da geri durmuyor.

Son olarak sevenlerinin karşısına Hedefim Sensin adlı filmle çıkan Ata Demirer, film setlerinden ve sahnelerden uzak kaldığı zamanı teknesinde geçiriyor. Instagram hesabını takip edenleri bol bol deniz manzarası ve dalış videosu ile şaşırtan Demirer, yaptığı bir paylaşımda sevenlerini çocukluk yıllarına götürdü. Babasının Bursa’da bulunan plakçı dükkanında çekilmiş bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Demirer, kendisi için son derece özel olan bu kareye;

“Bursa babamın plak dükkanı Kurtul pasajı (fotoğrafta bana sarılan komşumuz Ramiz bey Allah rahmet eylesin,bir dost vesilesi ile bu fotoğraf elime geçti)” notunu düştü.