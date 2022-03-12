Ata Demirer’den Tıp Bayramı süprizi

Ata Demirer, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan oluşan Ayda1detoks Grubu'yla Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alacak.

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Komedyen Ata Demirer, Hayata Bağış Derneği tarafından düzenlenen, doktor ve organ nakli koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun sahne alacağı konsere konuk olacak.

Jolly Joker Vadistanbul’da tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta için şarkılar söyleyecek olan Demirer, şöyle konuştu:

“Hayatları boyunca insanlığın yardımına koşan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. 14 Mart akşamı söylenecek şarkıların tıp camiasındaki dostlarımıza moral, hastalarımıza şifa olmasını dilerim.”