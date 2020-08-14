Ata Demirer’e Ayhan Sicimoğlu sürprizi

Yaz tatiline, karantina boyunca çok özlediği teknesinde devam eden oyuncu Ata Demirer, bu sırada ünlü isimleri de ağırlamaya devam ediyor. Demirer'in son misafiri gezi ve kültür programları ile hayatımıza giren Ayhan Sicimoğlu oldu.

Sadece mavilikleri ve şahit olduğu güzellikleri değil aynı zamanda teknesinde ağırladığı özel misafirlerini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, bu defa Aylan Sicimoğlu sürprizi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Yaz mevsimini teknesinde geçiren ve bol bol dalış yapan Demirer, en özel karelerini takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Zaman zaman çok samimi olduğu dostlarını da teknesinde misafir eden Demirer’in son konuğu ise yaptığı gezi ve kültür programları ile milyonlarca kişiye ulaşan Ayhan Sicimoğlu oldu.

Onunla birlikte çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, “Kimler gelmiş! Ayhan Sicimoğlu hastasıyız” notunu düştüğü paylaşımında son derece mutlu bir tablo çizdi.