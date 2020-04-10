Ata Demirer’e şiir yazdıran özlem
Ev karantinası günlerini dolu dolu geçirmeye çalışan Ata Demirer, vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışsa da kimi zaman özlemler ağır basabiliyor.
Tam bir deniz tutkunu olan ve havalar ısınır ısınmaz kendisini maviliklere atan bu defa arşivinden çıkardığı bir kareyi paylaştı. Dalış sonrasında çıkardığı kabuklarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demirer, altına da şu satırları yazdı:
“Ekim 2019 Bozburun…
Gelecek o zamanlar
Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..
Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız…
Gelecek o zamanlar
Sevgiliye deniz kabuklarından
Yıldız çiçekleri yapacağımız”