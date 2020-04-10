Ata Demirer’e şiir yazdıran özlem

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla deniz tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ev karantinası günlerini dolu dolu geçirmeye çalışan Ata Demirer, vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışsa da kimi zaman özlemler ağır basabiliyor.

Tam bir deniz tutkunu olan ve havalar ısınır ısınmaz kendisini maviliklere atan bu defa arşivinden çıkardığı bir kareyi paylaştı. Dalış sonrasında çıkardığı kabuklarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demirer, altına da şu satırları yazdı:

“Ekim 2019 Bozburun…

Gelecek o zamanlar

Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..

Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız…

Gelecek o zamanlar

Sevgiliye deniz kabuklarından

Yıldız çiçekleri yapacağımız”