Ata Demirer’in karantina günlüğü

Özellikle yaz mevsiminin neredeyse tamamını teknesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, corona virüsü salgını nedeniyle evinde olduğu şu günlerde dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Tam bir deniz aşığı olan Ata Demirer, sosyal medya hesabından renkli paylaşımlara imza atıyor. Kimi zaman bir dalış karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Ata, kimi zaman da esprili bir video ile öne çıkıyor.

Ata Demirer, bu defa dünyayı etkisi altına alan salgına dair bir paylaşımda bulundu. Evinde gününü nasıl geçirdiğine dair karelere yer verdiği paylaşımını “Hayat eve sığar, evinde kal genco” notuyla süsleyen Ata, çok sayıda beğeni aldı.

Demirer, yaptığı paylaşım ile mutfakta ne kadar hünerli olduğunu da gözler önüne serdi.