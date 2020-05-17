Ata’dan ‘Başarılı olamamıştım’ itirafı

Ev karantinası günlerinde yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü isimler, ağırladıkları ünlü konuklarıyla dikkat çekiyor. Bu tarz bir canlı yayına imza atan şarkıcı Yalın, programında Ata Demirer'i ağırladı.

Salgın nedeniyle insanların evlerine kapandığı şu günlerde imdada sosyal medya ve bu kanallar üzerinden yapılan canlı yayınlar yetişti. Pek çok ünlü isim kendisini unutturmamak adına bu tarz canlı yayınlar yapmaya ve ünlü konuklar ağırlamaya başladı. Bir süredir benzer yayınlar yapan şarkıcı Yalın’ın konuğu ise komedyen ve oyuncu Ata Demirer oldu.

Karantina kurallarına uyan ve sürecin başından beri evinden çıkmayan Ata Demirer, keyifli geçen canlı yayında bir de dikkat çekici itirafta bulundu.

Yalın’ın programın bir yerinde, canlı yayınları 30 dakika yaptığını, fazlasını televizyoncu ya da sunucu olmadığı için toparlayamadığını söylemesi üzerine Ata, “Yaptığın kolay şey değil. Ben birini canlı yayında ağırlayamam. Bir zamanlar talk şov yapmıştım ve başarılı olamamıştım” itirafında bulundu.