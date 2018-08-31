Ata’dan şok çıkış: Forvete beni al bari Galatasaray

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Çektiği filmlerle olduğu kadar verdiği konserlerle de çok yönlü bir sanatçı olduğunu ortaya koyan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle yine gülümsetti. Gönül verdiği Galatasaray Futbol Kulübünün transferin son saatlerine girilmiş olmasına rağmen bir forvet transferi gerçekleştirememiş olmasına bozulan Demirer, sette çektiği bir selfieyi Galatasaray’ın sosyal medya hesabını da ekleyerek; “Forvete beni al bari Galatasaray veya almayacağız açıklaması yapın telefon bekliyorum” notuyla paylaştı.