Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ata’dan şok çıkış: Forvete beni al bari Galatasaray
Ata’dan şok çıkış: Forvete beni al bari Galatasaray
Şimdilerde yeni filminin çekimleri için sette olan komedyen Ata Demirer, fanatik bir Galatasaraylı olarak gönül verdiği takıma gönderme yapmadan edemedi.
Magazin 31 Ağustos 2018 - 13:35

Çektiği filmlerle olduğu kadar verdiği konserlerle de çok yönlü bir sanatçı olduğunu ortaya koyan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle yine gülümsetti. Gönül verdiği Galatasaray Futbol Kulübünün transferin son saatlerine girilmiş olmasına rağmen bir forvet transferi gerçekleştirememiş olmasına bozulan Demirer, sette çektiği bir selfieyi Galatasaray’ın sosyal medya hesabını da ekleyerek; “Forvete beni al bari Galatasaray veya almayacağız açıklaması yapın telefon bekliyorum” notuyla paylaştı.

ata-demirer-ic
İLGİLİ HABERAta Demirer'den eğlenceli paylaşım
Son güncelleme: 13:36 - 31.08.2018
Etiketler