Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı. Doğuma günler kala!
Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı. O anların videosunu Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Atakan Arslan da aynı videoyu “Eğitim anne karnında başlar… Denemeyin!” notu ile sayfasında yayınladı.
İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları…
– Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler.
– Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani
– Allah korusun!
– Bu hareketler tehlikeli değil mi?