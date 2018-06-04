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Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı. Doğuma günler kala!
Atakan ile eşinin videosu tartışma yarattı. Doğuma günler kala!
İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Çağan Atakan Arslan ve 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Serap Korkmaz, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları video ile tartışma yarattı.
Magazin 4 Haziran 2018 - 09:24

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı. O anların videosunu Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Atakan Arslan da aynı videoyu “Eğitim anne karnında başlar… Denemeyin!” notu ile sayfasında yayınladı.

 

İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları…

– Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler.

– Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani

– Allah korusun!

– Bu hareketler tehlikeli değil mi?

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