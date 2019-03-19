Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor'da Türk takım dokunulmazlığı kaybetti. Kadın ve erkek yarışmacıların eşit olması adına bu hafta eleme potasına erkek yarışmacılar çıktı. Takım oy birliği ile Atakan'ın ismini belirledi. Peki Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Survivor Atakan hakkında merak edilen ayrıntılar...

Survivor Atakan Işıktutan son on gündür sakatlığı nedeniyle yarışamıyor. Takım arkadaşlarının onu elme potasına çıkarmasına tepki gösteren Atakan, sevenlerinden yardım istediğini dile getirdi. Ve şu sözleri söyledi: “Şoktayım. Sakatlıktan döndüm. Neye göre değerlendirdiklerini bilmiyorum. Ben bu takım için sakatlandım. Vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim kalabilirim. Eğer gitmezsem tek tek onlarla hesaplaşacağım. Burada savaşmak için geldim. Kalmak istiyorum. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var. Kalmak için elimden geleni yapacağım.”

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit’le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.