Atakan Kayalar’dan Aleyna Tilki’yi üzecek yanıt

Sosyal medyada bir yayına katılan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin, seninle tanışmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve, "Seni dinlemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, önceki bir programa katıldı. Program öncesinde Atakan program sunucusuyla birlikte Instagram’da bir video yayınladı.

“ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM”

Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada “Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin” mesajı gönderen Aleyna Tilki’ye yanıt verdi. Kamera karşısına geçen Atakan, sunucunun sorduğu “Neler Dinliyorsun Atakan” sorusuna, “Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem” yanıtını verdi.

