Ata’yı güldüren kardeş yorumu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, zaman zaman aile fertleriyle ilgili eski tarihli fotoğraflar paylaşarak dikkat çekiyor. Demirer, geçtiğimiz günlerde de yine benzer bir paylaşıma imza attı. Kardeşi Cenk’le birlikte deve üzerinde görüldükleri bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Demirer bu fotoğrafa; “Biraderimle deveye hendek atlatıyoruz 83-84 Bodrum” notunu düştü.

ATA’YI GÜLDÜREN YORUM

Bu keyifli paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Ata Demirer’e arkadaşı Refika Birgül’den ilginç bir yorum geldi. İşte Demirer’i gülümseten o yorum: “Aaa ben hep Cengo’yu senin küçük kardeşin sandım. Bu fotoda öndeki sensin değil mi? Ne güzel anı, develeri olan bir memlekettik bir zamanlar”

YANIT GECİKMEDİ

Ata Demirer, Birgül’ün yaptığı bu yoruma keyiflendikten sonra şu yorumla yanıt verdi: “Öndeki Cenk küçük kardeş”