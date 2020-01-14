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Athena Gökhan’dan Melih Gökçek paylaşımı: Derin bir oh çekersin…
Athena Gökhan’dan Melih Gökçek paylaşımı: Derin bir oh çekersin…
Yaptığı gündeme dair sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verileceğini açıkladığı 50 dosyayı sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Magazin 14 Ocak 2020 - 10:13

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının ellerinde hazır olduğunu ve bunların kısa sürede savcılığa verileceğini duyurduğu haberi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

“DERİN BİR OH ÇEKERSİN”

Erdoğan’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınan Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verilen 50 dosyayla ilgili Gökhan Özoğuz sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Hani filmlerde hep iyiler ve iyilik önce yenilirmiş gibi olur, sonra filmin içindeki çaba ve doğruluk sıkıştırmaya başlar, sonuna doğru kötülerin yaptıklarının öcü hakkıyla alınır ve derin bir oh çekersin. Öyle bir tad sanki .”

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