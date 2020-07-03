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Athena Gökhan’ın Ozan Güven paylaşımı kafa karıştırdı
Athena Gökhan’ın Ozan Güven paylaşımı kafa karıştırdı
Ozan Güven hakkında sosyal medya hesabından ironik bir mesaj paylaşan Athena Gökhan, yanlış anlaşıldı.
Magazin 3 Temmuz 2020 - 13:13

Oyuncu Nihal Yalçın, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp eden Ozan Güven gibi kadına şiddet uygulayan birçok erkek olduğu imasıyla #OzanGüvenYalnızDeğildir hashtag’ini paylaştı.


Bu ironiyi sosyal medyada bazı kişiler anlamadı ve Yalçın’ın Güven’e destek verdiğini sandı.

Athena’dan Gökhan Özoğuz da aynı hashtag’i paylaştı. Ancak paylaşımın “Tanıyan bilir” notunu da eklemişti. Athena Gökhan’a da bu paylaşımı üzerine tepki geldi. Athena Gökhan, bunun üzerine bir mesaj daha paylaştı ve şöyle dedi:

“Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar? İronik birer canavarsınız.”

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