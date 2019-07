Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret

Athena grubundan Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makamında ziyaret etti. Bir süre baş başa görüştükten sonra İmamoğlu, Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşleri makam odasının kapısına kadar çıkarak uğurladı. İmamoğlu “Yıllardır çok keyifle takip ettiğim iki kardeş. Sadece sanatları değil ülkeye dünyaya insana yaklaşımları manevi tarafları ile çok beğendiğim iki insan. Ama bir yönüyle de iki hemşerim yani. İstanbul’da birlikte yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiler, çok keyif aldım. Bol bol şarkı söyledik içeride diyeceğim inanmayın. Bol bol İstanbul’un lehine konuları konuştuk sanatı konuştuk. İstanbul'un her noktasına katkı verme noktasında fedakarlıklarından bahsettiler. Şu an daha güçlü hissediyorum kendimi. Herkesin bana güç katması benim için muazzam bir motivasyon İstanbul adına. Artık kol kola hep beraber işler yapacağız İstanbul’da” dedi.



“BİZİM MEŞREBİMİZE EKREM BEY ÇOK YAKIN GELDİ”

Gökhan Özoğuz da Athena grubuna ait ‘Her şey güzel olacak’ şarkısıyla ilgili “Biz Halk TV’yi seyrediyorduk bir anda Ekrem beyin konuşması bitti. Şarkı girdi. Ben şok oldum. Hemen Seçil’i aradım. ‘Her şey güzel olacak çalıyor Ekrem Bey her şey güzel olacak dedikten sonra' dedim. Orada zaten çok mutlu olduk. Şarkı 2000 senesinde yapıldı. 19 yıldır var şarkı. İlk defa böyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Aslında önemli olan şu. Özellikle bizim jenerasyon siyaset konusuna çok fazla girmezdi. Sadece bilirdik. Biz Özal dönemi gençleriyiz. Her dönem ülkenin durumuna göre siyasiler gelirler. Biz Ekrem beyi ilk defa bir siyasi olarak hep söylüyorum ilk defa bir siyasiyi sevdik gönülden. Çünkü barış kucaklama anlayış herkese aynı şekilde eğilme sanata eğitime her şeye halkın ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı. Eminim bundan önceki siyasilerin de halkın belli kesimleri tarafından benimsenmişliği vardır. Eminim onlar da doğrulardır ve onlar da iyilerdir. Ama bizim meşrebimize Ekrem Bey çok yakın geldi. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı. Bizim için en önemli olan şey ülkenin, bayrağın, vatanın her tarafından sevgi ve umudu aşılıyor olması her şeyi bitirdi bizde” diye konuştu.



“HER ŞEY GÜZEL OLDU, DAHA DA OLACAK”



Hakan Özoğuz da “Her şey güzel oldu, daha da olacak. Bir şey söylendikçe olur derler. Herkes inanarak söylüyor. Zamanla da göreceğiz. Biz birleştirenin her zaman arkasındayız” dedi. İmamoğlu “Eğer ülke güzel olursa daha coşkulu yeni besteler istiyoruz” diyerek Hakan ve Gökhan Özoğuz'u uğurladı.