HAYAT
Hayat Haberleri - Magazin

Atilla Saral 8,5 saat uçakta mahsur kaldı

Eski manken ve oyuncu Atilla Saral, İstanbul'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bindiği uçakta mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8.5 saat uçakta kalan Saral, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Çok zor çok" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:08 - 25 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Eşi İnci Türkay ile İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen oyuncu Atilla Saral, İstanbul’da mahsur kaldı.

Londra’ya gitmek için uçağa binen Saral, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Atilla Saral

“ÇOK ZOR ÇOK”

Uçağın içinde 8.5 saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, “Büyük fırtına 8.5 saat uçakta mahsur kaldık. Hâlâ beklemedeyiz. Çok zor çok” diye yazdı.

Kar için uyarılar sürüyor: 3 gün daha gitmeyecek! İlginizi Çekebilir Kar için uyarılar sürüyor: 3 gün daha gitmeyecek! İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı İlginizi Çekebilir İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı Şafak Sezer, TEM'de mahsur kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun İlginizi Çekebilir Şafak Sezer, TEM'de mahsur kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun