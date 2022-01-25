Atilla Saral 8,5 saat uçakta mahsur kaldı
Eski manken ve oyuncu Atilla Saral, İstanbul'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bindiği uçakta mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8.5 saat uçakta kalan Saral, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Çok zor çok" ifadelerini kullandı.
Eşi İnci Türkay ile İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen oyuncu Atilla Saral, İstanbul’da mahsur kaldı.
Londra’ya gitmek için uçağa binen Saral, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
“ÇOK ZOR ÇOK”
Uçağın içinde 8.5 saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, “Büyük fırtına 8.5 saat uçakta mahsur kaldık. Hâlâ beklemedeyiz. Çok zor çok” diye yazdı.