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Atilla Taş’tan düşündüren CHP paylaşımı
Atilla Taş’tan düşündüren CHP paylaşımı
Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'de yaşanan imza krizini eleştirdi.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 10:25

CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün Genel Merkez’e teslim edildi, ancak muhalifler cephesinin kurultaya gitmek için yeterli olduğunu söylediği imza sayısı genel merkez tarafından kabul görmedi. CHP’de yaşanan imza krizi bu gelişmelerle devam ederken konuyu takip eden ünlü isimler de yaşananlara sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerin sonuncusu şarkıcı Atilla Taş oldu. Taş, yaşanan krizdeki ironiye değinerek CHP’nin bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiye sert tavır takınmasını şu sözlerle eleştirdi:

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Son güncelleme: 10:50 - 03.08.2018
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