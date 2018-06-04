Atışlar sırasında bir anda yere yığıldı! “Ölüyorum zannettim”

Survivor dokunulmazlık oyununda atışlar sırasında Hakan birden yere yığıldı. Mustafa Kemal ile yarışırken sakatlanan Hakan'a, doktor Metin Kuş müdahale etti. Metin Kuş, Survivor 2018'in başında boynunda yaşadığı sıkıntının tekrar nüksetmesinden korktuğunu dile getirdi.

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Hakan, dokunulmazlık oyununda atış yaptıktan sonra boynunu tutarak yere yığıldı. Acı içinde kıvranan Hakan’a müdahale eden Survivor doktoru Metin Kuş, “Kas esnemesidir o, eskiyi hatırlatma bana. Bir şeyin yok. Korkuttun beni.” dedi. Arkadaşları yardım ederek Hakan’ı ayağa kaldırdı. Nagihan ile olanları konuşan Hakan, “Ölüyorum zannettim” dedi.

MERVE DE SAKATLANDI

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Merve de sakatlandı. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Merve ve Damla’nın mücadelesi nefes kesti. Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonunda ayak parmağımı kırdım diyerek kendisini yere bıraktı.Parmağının acımasına rağmen dokunulmazlık oyunu bırakmayan Merve, daha önceden de o parmağına darbe aldığını söyledi. Survivor doktoru Metin Kuş, Merve’nin parmağına soğutucu spreyle tedavi uyguladı.