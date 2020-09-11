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Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…
Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…
Netflix'in Türkiye yapımı dizisi Atiye'nin 2. sezonu dün izleyiciyle buluştu. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın üçüncü sezonuna dair açıklamalar da geldi.
Magazin 11 Eylül 2020 - 18:23

Atiye’nin 2. sezonunun Netflix tarafından yayınlanmasıyla gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi…

ATİYE DİZİSİ İÇİN 3. SEZON AÇIKLAMASI

Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.

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