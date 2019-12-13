Atiye dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı! Atiye ne zaman başlayacak?

Netflix orijinal dizisi Atiye’nin ikinci resmi fragmanı yayınlandı. Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrollerde yer aldığı dizi, 27 Aralık’ta tüm dünyada aynı anda gösterime girecek. Atiye dizisinin geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanmıştı, yapımcı Netflix tarafından bir fragman daha yayınladı…

ATİYE DİZİSİ 2. FRAGMAN

ATİYE DİZİSİ 1. FRAGMAN

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atiye, içgüdülerini takip ederek geçmişe ait bir sembolün gizemini çözmeye çalışan Atiye'nin günümüze uzanan mistik yolculuğunu konu alıyor. Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.