Atiye ikinci kez anne oldu

Ferahfeza adında bir kızı olan şarkıcı Atiye ikinci bebeğine kavuştu.

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2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da nikâh masasına oturan şarkıcı Atiye, 2019 yılında kızları Ferahfeza’yı kucağına almıştı. Atiye, ikinci kızını da dün akşam dünyaya getirdi.

Çift, kızlarına Neva adını verdi.

Geçen günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, “Bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam” demişti.

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