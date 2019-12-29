Atiye nasıl izlenir? Atiye dizisini konusu ne, oyuncuları kimler?

Atiye nasıl izlenir? Atiye dizisini konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix Orijinal'in ikinci Türk dizisi Atiye (The Gift) dizisinin ilk sezon bölümleri yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Atiye sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Peki Atiye nereden izlenir? Netflix nasıl izlenir? İşte dizinin konusu ve oyuncuları...

Netflix, Hakan Muhafız’dan sonra ikinci Türkiye yapımını olan Atiye’yi de yayınladı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür oynadığı Atiye dizisinin ilk sezonu yani ilk 8 bölümü yayınlandı. Peki Atiye oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix nasıl izlenir?

ATİYE NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Atiye (The Gift), Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

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ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Atiye oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer alıyor.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.