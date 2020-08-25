Atiye’nin 2. sezon fragmanı yayınlandı

Türk orijinal internet dizisi Atiye 2.sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Dizinin senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal birlikte kaleme alıyor. Netflix tarafından Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserden uyarlanan Atiye’nin 2.sezon fragmanı da yayınlandı.

Netflix’in ikinci yerli dizisi Atiye’nin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonu 2019 yılının Aralık ayında yayınlan Netflix Türkiye’nin ikinci yerli projesi olarak yayına başlayan Atiye dizisinin yeni fragmanı büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde yayın tarihi açıklanan Atiye ikinci sezonu 10 Eylül’de izleyici ile buluşacak.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle final sezonunun çekimleri biraz sarkmıştı. Saat, sosyal medya hesabından çekimlerin başladığını şu sözlerle duyurdu:

“Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.”