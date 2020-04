Atla Gel Şaban filminin konusu ne? Atla Gel Şaban’da Kemal Sunal’la birlikte Yeşilçam’ın hangi usta oyuncuları oynuyor?

Bu akşam televizyon ekranları, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Atla Gel Şaban şenlenecek. 1984 yılında Natuk Baytan tarafından beyaz perdeye çekilen film, geniş oyuncu kadrosu ve komedi dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca filmin senaristliğini de Aydemir Akbaş'ın yaptığın söyleyelim. Peki bu komedi tufanı Atla Gel Şaban filminin konusu ne? Kült filmde Kemal Sunal ile birlikte hangi isimler yer alıyor. Atla Gel Şaban ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

At yarışından servet kazanan Şaban’ın hayatı birden bire değişir.

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz.

At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım’a haber verir. Niyazi’nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi’nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım’a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

Yaşar Güner

Nizam Ergüden

Metin Çekmez

Reha Yurdakul

Turgut Özatay Ahmet Turgutlu

Mecdet Kökeş

Renan Fosforoğlu