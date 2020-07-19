Aksiyon sahneler ile dikkat çeken film “Atlantıc Rım Diriliş” filmi bu akşam ekrana geliyor. Peki Atlantic Rim: Diriliş konusu ne, oyuncuları kimler?

Robotlar dünyaya işgal için iniyor, onlarla mücadele ise izleyenlerin nefesini kesiyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

ATLANTİC RİM DİRİLİŞ KONUSU NE?

Los Angeles canavar saldırısıyla karşı karşıyadır. Robotlar her türlü saldırıya karşı hazırlıklı ve silahlıdırlar ancak bu canavarları alt etmek hiç de kolay olmayacaktır.

ATLANTİC RİM DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Steve Richard Harris, Xavi Israel, Jenna Enns yer alıyor.