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Attığı tweet şikayet edilen Pucca’nın evini polisler bastı
Attığı tweet şikayet edilen Pucca’nın evini polisler bastı
Pucca adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, kendisine yönelik atılan "Batının uşakları" tweet'ine esprili bir cevap verdi. Oğlunun ismi de Batı olan Pucca, "Batı'nın uşağıyım" tweet'ini attı. Söz konusu tweet, başka bir kullanıcı tarafından şikayet edildi. Karagöz'ün babasının evi polisler tarafından basıldı. Polisler, Pucca'nın babasının evindeki telefonlara el koydu.
Magazin 29 Haziran 2018 - 13:15

Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, kendisine yönelik atılan “Batının uşakları” iletisine, oğlunun adıyla imalı bir cevap verdi ve “Tabii Batı'nın ulağıyım. Başka neyi olacağım. Baya uşaklık yapıyorum. Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta. Batı kalp ben” yazdı.

Söz konusu tweet’in ardından Pucca’nın ikamet adresi olan babasının evi polis ekiplerince arandı. Evde Pucca’nın terör örgütüne üye olup olmadığına dair arama yapıldı, telefonlara el konuldu.

pucca
Pucca, konuyla ilgili attığı tweet’i hatırlatarak, “Bu tweet yüzünden bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun adı, oğlumun! OHAL diye bakalım ne olacak” dedi. Oğlunun isminin Batı olduğunu anımsatan Pucca, “Bu tweet yüzünden babamın evine baskın düzenlendi. İkametim orada daha ne diyeyim yani” açıklamasını yaptı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Pucca’nın avukatları Avukat Mahir Işıkay ve Ozan Açıkalın da konuyla ilgili bugün bir açıklama yayınladı:

“Kamuoyunda Pucca ismiyle tanınan müvekkilimiz Pınar Karagöz ile ilgili ulusal medyada 28.06.2018 tarihinde yer alan haber ve yorumlar sonrasında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Geçtiğimiz aylarda müvekkilimin attığı ve hiçbir suç unsuru içermeyen bir tweet nedeniyle dün ikamet adresi olan babasının evi Emniyet görevlilerince aranmış, cep telefonları incelenemeye alınmıştır. Hukuki süreç tarafımızca yakinen takip edilmektedir.
Müvekkilimin adalete olan inancı tamdır. Evrensel hukuk ilkeleri ile korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde sadece attığı bir tweet nedeniyle soruşturma geçirmesi kendisini, ailesini ve sevenlerini mağdur etmiştir.
Konu ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere tüm sürecğin takipçisi olacağımıız kamuoyuna saygılarmızla bildiririz.”

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Son güncelleme: 14:44 - 29.06.2018
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