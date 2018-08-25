Attila Atasoy hastaneye kaldırıldı

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Usta müzisyen Attila Atasoy’un bayramda şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği duyuruldu.

Usta sanatçı Attila Atasoy'un bayramda hastaneye kaldırıldığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Atasoy'la konuştuğunu ifade ederek Twitter adresinden bir paylaşım yapan ses sanatçısı Onur Akay, Atasoy'un hayranlarına kötü haber verdi. Usta sanatçının şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen Akay, “Değerli sanatçımız Attila Atasoy, bayramda hastaneye kaldırıldı ve bayramı hastanede geçirdi. Şu an hâlâ hastanede tedavisi süren Attila Atasoy'la konuştum ve çok şiddetli üriner sistem enfeksiyonu geçiriyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.” notunu düşerek meslektaşının hastanede çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.