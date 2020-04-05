Attila Atasoy karantinada pişirdi ‘İlk pilavım…’

Salgın ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte şarkıcı Attila Atasoy da evine kapandı. Günlerini spor ve müzik çalışmalarıyla geçiren sanatçı, mutfağa girip ilk pilavını da pişirdi.

Karantina altında geçirdiği süre içerisinde mutfağa da giren Atasoy ilk pilavını da pişirmiş oldu. 65 yaşındaki Attila Atasoy, evde geçen günlerini anlattı. Sanatçı, müzik çalışmalarına internet üzerinden devam ettiğini söyledi: “Günlerim spor, bulaşık, çamaşır, okuma, televizyon, bulmaca ve telefon sohbetleriyle geçiyor. İnternetten müzik çalışmaları yapıyorum.”

TARİF, YENGEM BİNNAZ'DAN

Attila Atasoy, dışarı çıkamadığı bu süreçte mutfağa da merak sardı: “Ben zaten evcimen bir çocuğumdur. Ton balıklı salatam da meşhurdur. Bir de pilav yapmasını öğrendim, daha ne olsun? Hayatımda ilk defa pilav yaptım. Tarifini Aydın'daki yengem Binnaz'dan aldım. Pilavıma kırmızı soğan da koydum, çok lezzetli oldu.”