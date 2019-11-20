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ATV canlı izle: Kuruluş Osman başlıyor! | ATV yayın akışı
ATV canlı izle: Kuruluş Osman başlıyor! | ATV yayın akışı
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan yeni dizi Kuruluş Osman bu akşam yayın hayatına başlıyor. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna anlatan dizide başrolde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. İşte ATV yayın akışı ve ATV canlı izleme linki...
Magazin 20 Kasım 2019 - 19:13

Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00’da ATV’de ilk bölümü ile yayınlanmaya başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu yer alıyor.

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Son güncelleme: 19:18 - 20.11.2019
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