ATV canlı izle: Kuruluş Osman başlıyor! | ATV yayın akışı
Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00’da ATV’de ilk bölümü ile yayınlanmaya başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI