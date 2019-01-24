Atv yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisini yakından takip edenler bu konuyu araştırırken yeni bölüm fragmanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yılmaz, Züleyha ve Demir’i tam bir aile gibi görünce yıkılıyor. Diziye yeni bir isim dahil oluyor. Bu isim Yılmaz ile romantik çarpışma ile diziye katılıyor. Züleyha Adnan’nın Yılmaz’ın oğlu olduğunu söylüyor. Ancak bunu kime söylediği görülmüyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. BÖLÜM BU AKŞAM MI?
Bir Zamnalar Çukurova’nın 17. bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusunun cevabı ATV yayın akışında yer alıyor. Bu akşam ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova görünüyor.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEK TRANSFER
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizide canlandıracağı karakter belki de senaryonun seyrini bambaşka bir yöne çevirecek. Melike İpek Yalova, 1984 doğumludur. Canlandırdığı karakterlerle kendine has bir hayran kitlesi oluşan Yalova, yepyeni bir proje ile karşımızda. Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Doktor Ala karakterini canlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi konu ediliyor.