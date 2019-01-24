Atv yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Atv yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri merakla yeni bölümü beklerken ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'nın olup olmadığını merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı da merak araştırılıyor. Yeni fragmanda; Demir, Hünkar ile Fekeli yüzünden tartışıyor. Yılmaz, Züleyha ve Demir'i tam bir aile gibi görünce yıkılıyor. İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisini yakından takip edenler bu konuyu araştırırken yeni bölüm fragmanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yılmaz, Züleyha ve Demir’i tam bir aile gibi görünce yıkılıyor. Diziye yeni bir isim dahil oluyor. Bu isim Yılmaz ile romantik çarpışma ile diziye katılıyor. Züleyha Adnan’nın Yılmaz’ın oğlu olduğunu söylüyor. Ancak bunu kime söylediği görülmüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. BÖLÜM BU AKŞAM MI?

Bir Zamnalar Çukurova’nın 17. bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusunun cevabı ATV yayın akışında yer alıyor. Bu akşam ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova görünüyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEK TRANSFER

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizide canlandıracağı karakter belki de senaryonun seyrini bambaşka bir yöne çevirecek. Melike İpek Yalova, 1984 doğumludur. Canlandırdığı karakterlerle kendine has bir hayran kitlesi oluşan Yalova, yepyeni bir proje ile karşımızda. Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Doktor Ala karakterini canlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi konu ediliyor.