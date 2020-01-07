ATV yayın akışı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

ATV yayın akışı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her Salı akşamı yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 154. yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Diziler yeni yılın ilk haftası tatile giriyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Son bölümde; Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.

İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.

Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.