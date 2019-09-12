ATV yayın akışı: Güven Bana programı neden yok?

Yaz mevsiminde her Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı bugün yok. Seyirciler "Güven Bana neden yok, bitti mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ATV yayın akışı...

Güven Bana programı bu akşam yayınlanmıyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak kış sezonun başlaması nedeniyle programın sona ermiş olabileceği tahmin ediliyor. Müge Anlı, ATV ekranlarında öğle kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yaz tatilinin ardından yeniden sunmaya başladı.

ATV YAYIN AKIŞI

GÜVEN BANA NASIL BİR PROGRAM?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana’da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL’lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. “Güven Bana” Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de!