ATV yayın akışı: Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı…

ATV yayın akışı: Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı…

Sen Anlat Karadeniz bu akşam yayınlanacak mı? Sen Anlat Karadeniz izleyicileri yeni bölümün ne zaman olduğunu merak ediyor. ATV yayın akışında Sen Anlat Karadeniz yer alıyor mu? Sen Anlat Karadeniz fragmanında hangi gelişmeler yaşanıyor?

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz’de Nefes ve kızlar büyük bir imtihandan geçiyor. Tahir ve Mustafa cezaevinin önünde mikrofonla yayın yapıyor. Ancak Vedat’a bu sırada yeni hain planını harekete geçiriyor. Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünde, Tahir’in annesi Saniye’yi kaçırıyor. Bir eve kilitlediği Saniye Hanım’ı büyük bir yangının ortasında bırakıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat kurtulmuştur. Cep telefonundan Nefes'i arar. Mercan'ın onu asmaya geldiğini anlatır. Kurtulduğunu ama başka birisinin asıldığını söyler. Nefes telefonu kapatır. Vedat, Mercan'ın Berrak'ı asması için dua eder. Yolda Fikret'i arayarak yardım ister. Bu sırada Mustafa Tahir'i arayarak kadınların bir işler çevirdiğini söyler. Tahir haberinin olduğunu onların bulunduğu yere gittiğini söyler.

ATV YAYIN AKIŞI 23 OCAK

01:30

Beni Bırakma

Saat: 01:30 – 03:15 (105 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü…

03:15

Ağlama Anne

Saat: 03:15 – 05:45 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı…

05:45

Aşk ve Mavi

Saat: 05:45 – 08:00 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü…

08:00

Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 – 10:00 (120 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda…

10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 – 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kapısını çalıyor.

13:00

Gün Ortası

Saat: 13:00 – 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye’de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

14:00

Beni Bırakma

Saat: 14:00 – 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü…

16:20

Esra Erol’da

Saat: 16:20 – 19:00 (160 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler…

19:00

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 – 20:00 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye’nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

20:00

Sen Anlat Karadeniz

Saat: 20:00 – 00:20 (260 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, burada tanıştığı Tahir’in imkansız aşkı konu ediliyor.