ATV yayın akışı: Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz’de Nefes ve kızlar büyük bir imtihandan geçiyor. Tahir ve Mustafa cezaevinin önünde mikrofonla yayın yapıyor. Ancak Vedat’a bu sırada yeni hain planını harekete geçiriyor. Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünde, Tahir’in annesi Saniye’yi kaçırıyor. Bir eve kilitlediği Saniye Hanım’ı büyük bir yangının ortasında bırakıyor.
SEN ANLAT KARADENİZ 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Vedat kurtulmuştur. Cep telefonundan Nefes'i arar. Mercan'ın onu asmaya geldiğini anlatır. Kurtulduğunu ama başka birisinin asıldığını söyler. Nefes telefonu kapatır. Vedat, Mercan'ın Berrak'ı asması için dua eder. Yolda Fikret'i arayarak yardım ister. Bu sırada Mustafa Tahir'i arayarak kadınların bir işler çevirdiğini söyler. Tahir haberinin olduğunu onların bulunduğu yere gittiğini söyler.
ATV YAYIN AKIŞI 23 OCAK
01:30
Beni Bırakma
Saat: 01:30 – 03:15 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü…
03:15
Ağlama Anne
Saat: 03:15 – 05:45 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı…
05:45
Aşk ve Mavi
Saat: 05:45 – 08:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü…
08:00
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 – 10:00 (120 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda…
10:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 – 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kapısını çalıyor.
13:00
Gün Ortası
Saat: 13:00 – 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye’de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
14:00
Beni Bırakma
Saat: 14:00 – 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü…
16:20
Esra Erol’da
Saat: 16:20 – 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler…
19:00
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 – 20:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye’nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
20:00
Sen Anlat Karadeniz
Saat: 20:00 – 00:20 (260 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, burada tanıştığı Tahir’in imkansız aşkı konu ediliyor.