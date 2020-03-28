Ava Karabatic, karantinadayken çıplak fotoğraflarını satıyor
Instagram hesabında 108 binden fazla takipçisi olan Hırvat model Ava Karabatic, cesur paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Karantina boyunca evde kalan model, takipçilerini şaşırtan bir teklifle geldi.
Karabatic, sürekli çıplak uyuduğunu belirtirken, yatakta yuvarlanırken ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmak istediğini söyledi. Ancak Instagram’ın görüntüleri kaldıracağı korkusu ile paylaşamadığını söyledi.
Ünlü model, hayranları arasında bu fotoğraf ve videoları isteyen kişilere para karşılığında görüntüleri satacağını açıkladı.