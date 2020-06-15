Avanak Apti filmi kaç yılında çekilmiştir? Avanak Apti konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden olan Avanak Apti, bu akşam ekranlarda olacak. Afiş asarak para kazanan Apti’nin hayatı bir karışıklık sonucu komple değişir ve olaylar gelişir. İşte Avanak Apti konusu ve oyuncuları…

Natuk Baytan ve Kemal Sunal işbirliği ile hayata geçen filmlerden biri olan Avanak Apti ilk kez 1978 yılında yayınlanmıştı. En sevilen komedi filmlerinden biri olan Avanak Apti, tekrar gösterimle bu akşam ekranlarda yer bulacak. İşte Avanak Apti ile ilgili bazı bilgiler…

AVANAK APTİ KONUSU

Avanak Apdi, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor. Apdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şensen'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Apdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Apdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apdi'nin peşine düşmeye karar verir.

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)