Avlu 10. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı: Deniz’den kilit hamle!

Deniz, Ecem’in ölümü ile sarsılır... Her Perşembe akşamı yayınlananLimon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.Avlu'nun merakla beklenen yeni bölümünden gelen iki yeni fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Avlu 10. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Ecem'in ölüm haberi Deniz'i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç… Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz'in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır…

SON BÖLÜMDEN NELER OLMUŞTU?

Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem'e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.