Avlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Deniz’i bekleyen tehlike!

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından bugün yayınlandı. Kudret oğlunun ziyarete geldiğini duyunca havalara uçar. Naciye ise Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir. Yayınlanan yeni fragmanda Avlu’da şiddet artıyor. Kudret, oğluna dokunanın yaşamayacağını söyler. Zerrin, Kudret’e karşı Deniz’i korur. Azra, Deniz’in bir işler karıştırdığından şüphelenir. Deniz koşuğunda yatarken elinde iple biri gelir. İşte Avlu 15. yeni bölüm fragmanı…

AVLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu’da Zerrin’in verdiği ceza herkesi isyan ettirir. Bu sırada Zerrin’in odasına giren Deniz yakalanmaktan son anda kurtulur. Mahkumlar istediklerini almışlardır. Zerrin deliye döner. Gardiyanlardan isyanı bastırmalarını ister.

Bu sırada güvenlik kameralarından olanı biteni izlemektedir. Azra herkesi uyarır, çünkü Zerrin’den her an her şeyi beklemektedir. Zerrin gardiyanları odasında toplar. Çıkan olayların sorumlusunun Murat olduğunu söyler. Otoritesini kimsenin sarsmasına izin vermeyeceğini, ondan habersiz hiçbir şeyin yapılmamasını emreder.

ZERRİN’DEN BEKLENMEDİK HAMLE

Murat’ın kaybolan memur kartı Zerrin’in eline geçmiştir. Canı sıkkındır. Sabah kahvaltısında Zerrin’den hiç beklenmedik bir hamle gelir. Herkesten özür diler. Kimse ne demek istediğini anlamamıştır ama işin aslı sonradan ortaya çıkar, kahvaltı sırasında herkesin özel eşyaları Zerrin tarafından toplatılmıştır.

İsyan sırasında uslu duran Kudret mükafatını ballı, sütlü, kaymaklı kahvaltıyla almıştır. Naciye Deniz’e Kudret ile ilgili muhbirlik yapmaya başlar. Dudu, Azra ve arkadaşlarını bahçede çalışmaları için ikna etmeyi başarır.

KUDRET ALP’TEN PARA KAÇIRIYOR

Azra daha önce anlaştığı erkek mahkumlardan sipariş ettiği malları almaya gider yakalanmaktan da son ada kurtulur ama başarmıştır. Dudu Azra’yı tembihler. Çünkü onun yakalanması Öykü’yü kaybetmesi demektir. Kudret oğlu Alp’in adamından para ister. Onu içeriye de Meltem gardiyan sokacaktır. Naciye para olayını Deniz’e söyler. Naciye’den kızını aramasını ve adamının Alp’ten para kaçırdığını ve Kudret’e getireceğini söylemesini ister. Özlem ve Oktay arasında aşk rüzgarları esmeye başlamıştır. Özlem annesinin baskısına rağmen geceyi Oktay’ın evinde geçirir.

AZRAİL ZERRİN

Deniz, Azra’nın koğuşuna gider ve onunla samimi şekilde konuşur. Ona baktığında umutlu bir kadını gördüğünü söyler ve ölen kızının bilekliğini ona verir. Gece bahçenin duvarına Zerrin’in karikatürünü çizmişler ve yanına da “Azrail” yazmışlardır. Zerrin çıldırır. Hüseyin’den hesap sorar. Kimin yaptığını mutlaka öğrenmek istemektedir. Dudu’yu yanına çağırır. Bu işi kimi yaptığını sorar. Dudu bilmdeğini söylese de kabul etmez ve bulmasını ister. Dudu’nun 24 saat mühleti vardır. Kudret eski itibarını kazanmak için Alp’ten kaçırdığı paraları mahkumlara dağıtır.

ALP KUDRET’İ GÖRMEYE GELİYOR

Dudu, Azra’nın odasına girer herkesin çıkmasını ister. Azra’ya Zerrin’in söylediklerini ve bu işi kimin yaptığını söylemesini ister. Dudu’ya yapanı bulacağını söyler. Ardından Heves’i odasına çağırır. Bu işi onun mu yaptığını sorar. Köşeye sıkışan Heves herşeyi itiraf eder. Koğuşlarda arama yapılır ve duvara yazı yazanın Hacer olduğu ortaya çıkar.

Alp’in adamı olan Vecdi, Kudret’i arayarak oğlunun kendisini görmeye geleceğini söyler. Kudret sevinçten havalara uçar. O sırada odada bunu duyan Naciye Deniz’e, Alp’in Kudret’i görmeye geleceğini bildiren bir pusulayı gizlice verir.