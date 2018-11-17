Avlu 21. yeni bölüm fragmanı: Deniz cezaevinden kaçıyor! (Avlu 21. bölüm fragman izle)

Avlu 21. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragman Deniz'in 'sana dedim seni ellerimle öldüreceğim dedim. Zamanı geldi Alp' sözleri ile başladı. Deniz'in kaçış planı işe yarıyor. Alp'i de buluyor. Zerrin cezaevinden bir mahkumun kaçışını fark etmediği için çok zor durumda kalıyor. Hıncını Kudret'ten alıyor. Deniz'in nasıl kaçtığını anlıyor ama iş işten geçiyor.İşte Avlu 21. yeni bölüm fragmanı...

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Avlu 21. yeni bölüm fragmanı STAR TV tarafından yayınlandı. Deniz ile Kudret kozlarını paylaştı. Kudret Deniz’e işkence yapmaya yelştense de Zerrin’e verdiği söz yüzünden ona dokunmadı. Azra annesinin ziyarete gelişi ile çocukluk anılarını yeniden yaşadı. Aslında annesinin gelişi de Zerrin’in oyunu. Yeni bölümden önemli ipuçları veren Avlu 21. yeni bölüm fragmanında; Deniz cezaevinde kaçıyor ve Alp’e silah çekiyor. Zerrin, Deniz’in kaçışı yüzünden zor durumda. Nasıl kaçtığını da öğreniyor. Kudret, Zerrin’den dayak yiyor. Kudret ise sadece ‘ben yapmadım’ diyebiliyor. İşte Avlu 21. yeni bölüm fragmanı…

AVLU 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin, Savcı ve Bakanlık Müsteşarının da gelmesiyle tavukların içerisinde uyuşturucu bulacakları ümidiyle aramayı başlatır. Ancak hiç beklemediği şekilde tavukların içinden uyuşturucu yerine bambaşka şeyler bulur. Savcı ve müfettiş yaşanan bu rezalet karşısında Zerrin’e hesap sorarlar.

Zerrin yaşanan bu fiyasko karşısında ne yapacağını şaşırır. Müfettiş ve Savcının sözleri çok ağırdır. İkisi odasından çıktıktan sonra tam anlamıyla delirir. Zerrin bunun intikamını kendince almanın hesaplarını yapar. Özlem’e Deniz’i Kudret’in olduğu koğuşa aldırması talimatını verir. Gardiyan Murat Zerrin’in kararını açıklayınca Ayça ve arkadaşları çılgına dönerler ama Deniz kabul eder.

DENİZ KUDRET’İN KOĞUŞUNA ALINIYOR

Ayça Deniz’e ne yapma çalıştığını oraya gitmemesi gerektiğini söylese de Deniz ise, bundan sonra nerede kaldığının önemi olmadığını söyleyerek eşyalarını alır ve Kudret’in koğuşuna gider. Bu arada Deniz, Heves’in yanına gider. Naciye’nin ona saldırdığında kullandığı silahın onda olup olmadığını sorar. Heves durumu öğrenmeye çalışır ama Deniz birşey söylemez.

AVLU 20. BÖLÜM İZLE

NACİYE AVLUYA GERİ DÖNÜYOR

Naciye iyileştikten sonra hapishaneye geri döner. Alp Kudret’i arayarak Naciye’ye birşey yapmamasını ister. Naciye, Deniz’in yanına gelir ve tekrar özür diler. Deniz’e olanları yeniden anlatır. Deniz ona bundan sonra ne yapacağını sorar. Naciye, Deniz’e göz kulak olacağını söyler. Deniz onun korumasına ihtiyacı olmadığını ama başka birşey yapmasını ister.

DENİZ’E GÖZDAĞI

Zerrin’in korkunç planlarından birini daha devreye sokuyor. Öykü ve annesi Yonca’yı da Kudret’in bulunduğu koğuşa aldırır. Kudret’in elemanları Deniz’i odasından zorla çıkarıp onun yanına götürür. Kudret Deniz’in gözündeki intikam ateşinin farkındadır. Deniz’e ona yapacakları hakkında gözdağı verir. Onu öldüreceğini söyler ama yapamayacağını çünkü Zerrin’in kan akmayacak talimatı yüzünden elinin kolunun bağlandığını anlatır. Deniz ise onu öldürecekse daha önce ona yaptığı gibi teke tek yapmasını söyler.

AYÇA’NIN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Alp, hapishaneye annesi Kudret’i ziyarete geliyor. Annesinden Sevda’nın elinde olduğunu söylediği çipi ne yapıp edip almasını istiyor. Azra yıllardır ona ulaşmaya çalışan ama her seferinde reddetiği annesi ile karşı karşıya geliyor. Annesinin pişmanlık sözlerine aldırmıyor. Annesine bir daha gelmemesini söylüyor