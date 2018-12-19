Avlu 25. yeni bölüm 2. fragmanı: ‘Ben de seni öldürerek cezalandıracağım!’

Avlu 25. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yeni fragmanlarda; Kudret ile Deniz bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Zerrin, Kudret'in başka bir cezaevine nakledilmesini istiyor. Hatta onunla baş edemediği için odasında kendini kaybediyor.Azra ile Deniz arasında ipler geriliyor. Bu kavga ile saflar belirleniyor. Deniz'in ve Azra'nın taraftarları ortaya çıkıyor. İşte Avlu 25. yeni bölüm fragmanları...

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AVLU 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu 25. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Azra hücreden çıkar çıkmaz, Hüseyin’e Deniz’i sorar. Hüseyin’in Deniz’in yakalandığını söylemesi üzerine Zerrin’i görmek istediğini paranın kardeşine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için haber vermesini söyler. Ayrıca Deniz, hastanede onu bekleyen Murat’a doğru giderken polisler ona durmasını söyler. Deniz elindeki parayı götürmem lazım dese de polis engel olur. İşte Avlu son bölümde yaşananlar…

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz ve Özge birlikte kaçarlarken, Vecdi de peşindedir. Deniz Murat’ı arayarak, hastaneye Azra’nın kardeşinin paraya ihtiyacı olduğunu onu halletmesi gerektiğini söyler. Murat’tan hastaneye gelmesini ister. İşi bitirdikten sonra ona teslim olacağını söyler. Kaçarlarken uzakta polis çevirmesi olduğunu görür. Vecdi arabayı durdurup peşinden gitmekten vazgeçer. Deniz ise son gaz polis çevirmesine doğru gider. Polis çevirmesinden kaçıp giderler.

POLİS DENİZ’İ BULUYOR

Bu arada Azra, gardiyan Hüseyin’e Deniz’den bir haber olup olmadığını sorar. Hüseyin olmadığını söyler. Deniz ve Özge kaçtıkları aracı terk ederek bir taksiye binerek hastaneye giderler. Polis peşlerindedir. Hastaneye vardıklarında telsizden gelen eşgali indikleri taksinin şoförü doğrular. Eylül’ün durumu kritik aşamaya gelmiştir. Herkes gelecek parayı beklemektedir.

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MURAT’IN ÇARESİZLİĞİ

Deniz, hastanede onu bekleyen Murat’a doğru giderken polisler ona durmasını söyler. Deniz elindeki parayı götürmem lazım desede polis engel olur. Bu sırada yaşanan arbedede paralar ortalığa saçılır. Murat köşeden yaşananları seyretmekten başka bir şey yapamaz. Deniz elleri kelepçelendikten sonra polislerin arasında hastaneden çıkarılır. Deniz polis otosuna bindirilirken Murat ile göz göze gelir. Murat’ın gözlerinde çaresizlik vardır.

MELİS ZERRİN’İ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Deniz’in yakalandığı haberi Zerrin’e ulaşır. Zerrin rahatlamıştır. Ancak psikolog Melis odasına gelerek Azra ve Naciye ile ilgili kararın ağır olduğunu söyleyerek bunu yapmasının yasal olmadığını söyler. Zerrin burada kararları ben veririm diyerek konuyu kestirip atar ancak Melis’in sözleri onu geri adım atmak zorunda bırakır ve Azra ve Naciye’nin hücreden çıkarılması talimatını verir.

AZRA ÖFKEDEN DELİYE DÖNÜYOR

Azra hücreden çıkar çıkmaz, Hüseyin’e Deniz’i sorar. Hüseyin’in Deniz’in yakalandığını söylemesi üzerine Zerrin’i görmek istediğini paranın kardeşine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için haber vermesini söyler. Bu arada Naciye’yi gören Melis hücreden nasıl çıktığına şaşırdığını söyler. Melis’e Zerrin’in ona tembih ettiği sözleri tekrarlar. Azra Zerrin’in yanına girdiği sırada onun annesi ile konuşmasına şahit olur. Telefonu kapatan Zerrin’e kardeşinin durumunu sorar. Zerrin gerçekleri açıklar. Kardeşinin makineye bağlandığını durumunun kritik olduğunu söyler. Zerrin’e kardeşine ulaştırması için verdiği parayı sorunca, Zerrin kardeşinin ilaç boyutunu geçtiğini söyleyince Azra öfkeden deliye döner. Zerrin’e bağırıp çağırır.

DENİZ’İN GÖZYAŞLARI

Deniz kendisini görmeye gelen avukatına sarılır. Azra’ya yapacağına söz verdiği şeyi yapamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulur. Avukatı şaşırmıştır, “Neyi yapamadın” der. Azra’nın kardeşi Eylül’e parayı götüremediğini söyler. Bu sırada Hasret kendisini görmeye gelen kardeşinden Kadir’in öldürüldüğünü öğrenir. Hasret bunu neden anlattığını sorar kardeşine. Kardeşinin ve Kadir’in zaten kendisi için ölü olduğunu söyler.