Avlu 26. yeni bölüm fragmanı yayında! Deniz Zerrin’e meydan okuyor: “Durdur şimdi durdurabiliyorsan!”

Avlu 26. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Yeni bölümden çok özel sahnelere yer verilen fragmanda; Zerrin, Deniz'i tehdit ediyor ve "Bundan sonra sana rahat yok. Sen başlattın bu savaşı, kaybeden de sen olacaksın" diyor. Deniz'in bu tehditlere pabuç bırakmaya niyeti yok. Zerrin'e avludaki mahkumları göstererek ne istiyorsun bunlardan. Ne istedi bunlar senden. Durdur şimdi durdurabilirsen" diyerek meydan okuyor. İşte Avlu 26. yeni bölüm fragmanı...

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Avlu 26. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV’de yayınlandı. Murat, boğuşma sırasında Deniz ve Kudret’in arasına girmiş ve patlayan silahın kurşunu onu sıyırmıştır. Zerrin işlerin çığrından çıkmasına müsade etmemek için Murat’ın hastaneye sevkine engel olur. İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz ve Özge duşların olduğu bölüme girdiğinde Kudret peşlerinden gelir. Kudret silahını çıkarır ve Deniz’e, “beni hayata bırakmakla cezalandırdın, ben de seni öldürerek cezalandıracağım” diyerek ona doğrultur. Bu sırada gardiyan Murat Kudret’i bulmak için peşinden gelmiştir. Kudret tam silahını ateşlemek üzereyken duşun perdesini açan Özge, karşısında Kudret’i görünce panikler. Kudret, onun bu paniklemesi karşısında tereddüt edince Deniz üstüne atılır. Boğuşma sırasında silah patlar. Silahın patlaması üzerine Zerrin ve diğerleri sesin nereden geldiğini bulmak için gardiyanlarla birlikte onların bulunduğu yere gelir.

ZERRİN YAŞANANLARI ÖRTBAS ETME DERDİNDE

Murat, boğuşma sırasında Deniz ve Kudret’in arasına girmiş ve patlayan silahın kurşunu onu sıyırmıştır. Zerrin işlerin çığrından çıkmasına müsade etmemek için Murat’ın hastaneye sevkine engel olur. Bu sırada Azra ve diğerleri silah sesinden sonra neler olduğunu anlamak isterler ama kimse neler olduğunu onlara anlatmak istemez. Yaralanan Murat hapishane revirine kaldırılır. Müdahale yapıldıktan sonra içeri giren Zerrin Murat ile konuşur. Murat’a yaşanan olayın gizli kalması için ne isterse yapacağını söyler.

ZERRİN DELİRİYOR

Naciye silah sesini duyduktan sonra neler olduğunu öğrenmek ister ama Kudret’in elemanları onu başlarından kovarlar. Zerrin, yaşanan olayın açığa çıkmaması için gardiyanlara neler yapmaları gerektiğini söyler. Kudret’i Zerrin’in odasına getirirler. Zerrin odasının perdelerini kapatır ve hışımla Kudret’in suratına bir tokat atar. Ona “Kimin büyük olduğunu öğreneceksin” der. Ardından onu başka bir hapishaneye nakil edeceğini söyler. Kudret şoke olur. Zerrin’e bunu yapamayacağını dışarıda nüfuslu tanıdıkları olduğunu söylese de Zerrin kimseyi tanımadığını ve kimsenin onu artık takmadığını söyler. Ardından cezasını hücre yerine kendi koğuşunda çekeceğini ve silah olayından kimsenin haberi olmamasını ister. Kudret, Zerrin’e korkuyorsun deyince de çıldırır. Onu odasından çıkartır. Kudret’in odasından çıkmasının ardından masasının üstündeki her şeyini yere çalar.

AVLU 23. BÖLÜM İZLE

MURAT ZERRİN İLE ANLAŞIYOR

Deniz, Murat’ın yattığı revire giderek ona teşekkür eder. Kudret koğuşuna döndükten sonra Deniz’i öldürmenin yollarını düşünmeye başlar. Bu sırada dışarıda Naciye’nin ağladığını duyunca elemanlarına onu susturmalarını söyler. Deniz, Murat’a bu şekilde iyileşemeyeceğini mutlaka hastaneye gitmesi gerektiğini söyler. Murat, bunu kabul etmez. Nedeni ise Zerrin ile yaptığı anlaşmadır. Anlaşma gereği Zerrin bütün soruşturma dosyalarını geri çekecektir. Bu yüzden de Deniz’e yaşanan olayı kimseye anlatmaması gerektiğini söyler.

ZERRİN’İN ÇARESİZLİĞİ

Deniz, koğuşuna döndüğünde Özge’nin yanına giderek silah olayını kimseye anlatmamasını tembih eder. Sabah Zerrin’in odasına gelen Melis Naciye ve kızı ile konuşacağı belirterek izin ister. Gardiyan Hüseyin avluya gelerek Özge’yi Melis’in çağırdığını söyler. Özge biraz endişelenir ama Deniz Melis’in kim olduğunu anlatır ve ona yardımcı olabileceğini söyler. Bu arada Zerrin de Murat’ı odasına çağırtırarak, bütün soruşturma dosyalarını kapattığını elindekilerinin de daha işleme konmadığını söyler. Murat bu kadar kısa sürede nasıl başardığını merak eder. Zerrin’in elindeki dosyaları yırtıp atmasını ister. Zerrin çaresizce dosyaları yırtıp atar.