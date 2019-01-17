Avlu 27. yeni bölüm 3. fragman: Avlu’nun yeni patronu Deniz! Avlu yeni bölüm ne zaman?

Avlu dizisi 27. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Yeni fragmanla beraber Avlu'un yeni bölümünün ne zaman olduğu da netleşti. Yayınlanan 2. fragmanda; Deniz avlunun kaptanı oluyor. Öykü doğuma gidiyor. Zerrin 'ben batarsam herkesi aşağı çekerim' diyor. Peki Avlu yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte Avlu 27. yeni bölüm fragmanları...

AVLU 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN











AVLU 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





AVLU 27. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Perşembe akşamları yayınlanan Avlu dizisi yeni yıl tatilinde. Dizinin yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı ekranda olacak.

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler.

KUDRET ZEVKTEN DÖRT KÖŞE

Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler.

AZRA ZOR DURUMDA

Azra’nın malı kaptırmasının ardından ona para verenler yolunu keserler. Azra’dan ya malı ya da verdikleri parayı geri isterler. Zerrin malın nasıl içeri girdiğini bulmak için gardiyanları odasında toplar ve onları tehdit eder. Zerrin, Kudret’i odasına çağırır ve yaptıklarının cezasını başka bir cezaevine nakledilerek ödeyeceğini söyler. Kudret deliye döner bunu yapamayacağını söylese de Zerrin onu dinlemez ve odasından zorla çıkarır.

AVLU 23. BÖLÜM İZLE

KUDRET VEDA EDİYOR

Oktay, Zerrin’e malı bulamadığını söyler. Kudret, avluda Zerrin’in onu başka bir cezaevine naklettiğini anlatır. Ancak, onu gönderemeyeceğini buna gücünün yetmeyeceğini söyler. Naciye içinden “bir mikroptan kurtuluyoruz” deyince, Kudret onun üzerine yürür. Kudret vedalaşmak için bahçeye çıkar. Herkese Özge’ye iyi bakmalarını söyler.

ZERRİN DENİZ’DEN YARDIM İSTİYOR

Deniz, Zerrin’in odasına gelerek yılbaşı için bir parti yapmak istediklerini ve bunun için izin ister. Zerrin izin verir. Ardından da Kudret’i başka bir cezaevine naklettireceğini söyler. Deniz’den cezaevinde daha rahat yaşamaları için yardım ister.