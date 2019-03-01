Avlu 33. yeni bölüm fragmanı: Deniz ölüyor mu? (Avlu 33. yeni bölüm fragmanı izle)

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra Yiğit’i bir inşaatta elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulur. Bu sırada arkasından yaklaşan Zerrin’in adamı onu bayıltıyor. Ardından da Yiğit’i bıçaklıyor. Yiğit’i çözüp onu bıçaklayan Azra olarak göstermek için bıçağı baygın yatan Azra’nın eline yerleştiriyor ve ardından bıçağı Yiğit’in yanına atarak çıkıyor.

AVUKAT PELİN’İ TEHDİT EDİYOR

Azra ayıldığında Yiğit’i ölmüş olarak bulur. Bu sırada siren seslerini duyan Azra ordan kaçıyor. Pelin mahkemeye çıkacağı zamanı beklerken avukat ona annesinin kazada yaralandığını ve haytta kalmasının onun elinde olduğunu söylüyor. Murat avukatı görünce müdahale ediyor. Mahkemeye çıkan Pelin verdiği son ifadeyi geri çekerek nöbetçi mahkemede verdiği ifadeyi kabul ediyor.

DENİZ ÇILDIRIYOR

Deniz, gelen telefonda Pelin’in ifadesini geri çektiğini öğrenir. Deniz duydukları karşısında yıkılır. Pelin cezaevine döner. Herkes neler olduğunu sorar ama kimseye birşey söylemez. Deniz avludakilere Pelin’in mahkemede suçlamayı geri çektiğini söyler. Deniz çıldırmış gibidir. Kör olan kadının yakasına yapışır. Hasret ve diğerleri kadını Deniz’in elinden zorlukla alırlar. Pelin’in yanına giden Deniz neden bunu yaptığını sorduğunda Pelin ağlayarak yaşananları anlatır.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Azra polislerin elinden zor kurtulur. Deniz, koğuşunda Naciye’nin torunu ile birlikte fotoğrafını bulur. Çok şaşırır ancak aynı fotoğraf Kudret’in koğuşuna da bırakılmıştır. Kudret deliye döner. Bunu yapanın ve Naciye’ye yardım edenin Deniz olduğunu haykırarak onu bitireceğini söyler.

KUDRET DENİZ’İ NASIL ÖLDÜRECEĞİNİ ANLATIYOR

Özlem Zerrin’in yanına gelerek Azra’nın cinayetten arandığını söyler. Zerrin şaşırmış gibi yapar. Özlem odadan çıktıktan sonra “Hadi bakalım Azra daha ne kadar kaçabileceksin” der. Kudret Nazan’a Deniz’i nasıl öldüreceğini anlatırken bu işi birlikte yapacaklarını söyler.

PELİN ANNESİ İLE YÜZLEŞİYOR

Pelin’in kaza geçiren annesi Canan onu görmeye gelir. Annesini gören Pelin gözyaşları içinde ona sarılır. Pelin’in annesi üvey babasının hayati tehlikeyi atlattığını söyleyerek onun hapiste daha az kalacağını söyler. Pelin ise ona “Sen ne yapacaksın?” diye sorunca annesi üvey babası ile devam edeceğini söyler. Peli yıkılır ve “Yazık” diyerek görüşmeyi bitirir.