Avlu 35. yeni bölüm fragmanı yayında! Deniz avluya dönüyor!

Avlu 35. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin fragmanında; Deniz Avlu'ya dönüyor. Onun yaşadığını gören arkadaşları hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor. Deniz Avlu'ya gelir gelmez harekete geçiyor. Kudret karşısında Deniz'i görünce şok oluyor. Deniz, Kudret'i hamamda yakalıyor. Melis,Zerrin'in psikolojik sorunlarının farkında ve Zerrin atak geçirirken o da bu anlara tanıklık ediyor. İşte Avlu 35. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra, Deniz’in toprağa verilişini uzaktan seyrederken, Tolga’nın orda olduğunun farkında. Tolga’nın polisler ile birlikte mezarlıktan ayrılmasıyla birlikte Deniz’in sandığı mezara giderek Deniz’e “Ben sensiz ne yapacağım” diyerek gözyaşlarına boğulur. Onu koruyamadığını söyleyerek kendisini affetmesini ister.

DENİZ YAŞIYOR

Bu sırada arkada Tolga’yı farke eder. Çok şaşırır. Uzaklarda bir yerlerde çiçekler arasında Deniz’in yüzü görünür. Deniz ağır ağır gözlerini açar. Deniz ölmemiştir.Deniz yavaş yavaş geldiğinde nerede olduğunu anlamaya çalışır. Tolga Azra’ya “benimle geliyorsun” diyerek onu kelepçeler.

HASRET İNTİKAM ALMAK İSTİYOR

Avlu’da gerilim had safhadadır. Hasret, Kudret’i öldüreceğini Azra ve Deniz’in intikamını alacağını söyler. Diğer tarafta ise Kudret kapalı kalmaktan dolayı çıldırmış bir haldedir. Önüne gelene bağırıp şaşırır. Safiye, Deniz’in ölümünden dolayı acılarının büyük olduğunu söykeyerek, bir başlarına iş yapmamalarını ister. “Birbirinize destek olun, vakti geldiğinde ne yapılacaksa yapılır. Bir arada durun, birbirinize destek olun” der.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Kudret, Deniz’in ölümünden sonra, diğerlerinden de tek tek hesap soracağını söyler. Azra Tolga ile birlikte emniyete doğru giderken, Deniz’in kaybuından dolayı perişan haldedir. Ancak bu sırada beklenmedik birşey olur. Tolga arabayı durdurarak Azra’nın kelepçelerini çözer. Azra neler olduğunu sorar. Yaşananlar Tolga’nın Melis ile birlikte yaptıkları bir plandır. Bu arada Deniz karşısında Murat’ı görünce çok şaşırır. Murat’a neden hastanede olmadığını sorar. Murat ise ona güvende olduğunu söyler. Tolga’yı arayan amiri ona Azra’yı sorar. Tolga henüz yakalayamadıklarını ama peşinde olduğunu söyler. Azra duyduklarına inanamaz.

AZRA MELEK’İ TEŞHİS EDİYOR

Tolga, Azra’yı teşhis için olay yerine getirir. Yerde yatan kadını Azra tanımıştır. Öldürlen kişi Melek’tir. Azra bu işi Kudret’in yaptığını söyler. Bu arada Zerrin’e gelen telefonda yaşanan son olayla ilgili olarak soruşturma açıldığı haberi gelir. Zerrin, konuşma esnasında yanında bulunan Özlem’e “bu işte sana çok iş düşüyor. Her şeyi inkar edeceğiz” der.