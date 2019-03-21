Avlu 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 35. son bölüm izle

Avlu'nun yayınlanan 35. son bölümünde; Deniz'in dönüşü Avlu'da dengeleri değiştiştiriyor. Perşembe akşamlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Avlu dizisinde, Demet Evgar ve Nursel Köse'nin güçlü oyunculukları, dizinin sıradışı hikayesi diziseverlerden tam not almayı başardı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler "Avlu 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Avlu dizisi son bölüm izleme linki...

Avlu’nun 35. son bölümünde dengeler yeniden değişiyor. Deniz’in dönüşü avluda kopmak üzere olan kıyametin önüne geçmiştir. Bu aynı zamanda Kudret’in geçici zafer sarhoşluğunun da sonudur. Azra, dışarıda canı pahasına hedeflerinin peşinden koşarken içeride de Deniz bir şeyler planlamaktadır. Bu sırada tüm gözler Zerrin’in gizemli karanlığına yönelmiştir. Avlu’dan yeni bölüm fragmanı yayınlnadı mı? İşte Avlu dizisi son bölüm izleme linki…

AVLU 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AVLU YENİ FRAGMAN

AVLU 35. SON BÖLÜM İZLE

AVLU’NUN KUDRET’İNDEN İTİRAF GELDİ

Birçok projede rol alan, Paramparça dizisinde Keriman karakteriyle fenomenleşen ve şu sıralar Star TV ekranlarında 2. sezonuyla devam eden Avlu’da Kudret’e hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, dizi ile ilgili soruları yanıtladı. Köse dizide hayat verdiği kötü karakter için, “Eve gidip kendime gelmem, Kudret’in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor” diyor.

Avlu’da Kudret karakterine hayat veriyorsunuz. Bir dizinin ‘nefret edilen’ karakteri olmak nasıl bir duygu?

“Çok zor ve ağır bir karakter, taşıması ağır gelebiliyor bazen. Eve gidip kendime gelmem, Kudret’in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor. Kötüyü oynamak risk almayı gerektiriyor. Vezirde olabilirsin rezilde..”

İkinci sezonu devam eden projenizde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

“Kudretin ölmesini bekleyen bir kesim vardı ama çoğunluk olarak: ölmemesine çok sevindiler. Çünkü ne kadar nefret etselerde ben onlara Kudret’i sevdirmeyi başarmışım…”

Kudret karakteri nasıl ilerleyecek, değişim ve dönüşümler olacak mı?

“Avlu dizisi sürekli değişim ve dönüşüm halinde. Aksiyon ve olaylar durulmuyor. Oğlunun ölümünden sonra daha acılı ve sinirli, intikam ateşiyle yanan bir Kudret göreceğiz sanırım”