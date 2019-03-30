Avlu 37. yeni bölüm fragmanı yayında! Avlu’da kılıçlar çekiliyor!

Avlu 37. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen Avlu dizisinin yeni fragmanında; Deniz ve Zerrin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Zerrin, Deniz'e gözdağı vermeyi de ihmal etmiyor. Safiye yaklaşan tehlikenin ipuçlarını veriyor. Tolga ve Azra'nın işbirliği devam ederken Deniz Zerrin'in aleyhine ifade vermesi için Kudret'in elemanını tehdit ediyor. İşte Avlu 37. yeni ölüm fragmanı...

AVLU 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gardiyan Hüseyin Deniz’i doktorun revirde beklediğini söyler. Bu sırada Azra, Tolga’nın üzerine dinleme cihazı yerleştirmesinden sonra, hayat kadınlarının olduğu minibüste yola çıkmıştır. Avludaki eğlence sırasında Hasret yere düşüp bayılır. Herkes telaşla ona yardım etmeye çalışır.

DENİZ YARDIM İÇİN HÜSEYİN’İ GÖNDERİYOR

Acil ikaz sesleri ile birlikte yardım için revir doktoru harekete geçer. Deniz, “Hasret mi acaba?” diye Hüseyin’e sorar. Hüseyin neler olduğunu anlamaya çalışırken Deniz, Hüseyin’i Hasret’in kötüleşmesi ihtimaline karşılık koğuşa gönderir. Hüseyin Deniz’i bir yere kımıldamaması için uyararak revirden ayrılır.

DENİZ ZERRİN’İN ODASINA GİRİYOR

Deniz, Hüseyin gittikten sonra yüzünü kapatarak revirden çıkar. Bu arada Azra ve kadınlar adrese varmıştır. Deniz, Zerrin’in odasının kapısına açarak içeri girer. Zerrin’in masasındaki çekmeceleri karıştırmaya başlar. Azra Kudret’in adamı Mert’in nerede olduğunu sorar. Tolga olanı biteni dinlemektedir.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Azra ve yanındaki kadınlardan birini Kudret’in adamı kollarına girerek uzaklaştırır. Azra neler olduğunu şaşırmıştır. Yanındaki kadın nereye götürdüklerini sorsa da adam cevap vermez. Azra, Mert’in mekanda olmadığını bunun bir tuzak olduğunu söyler. Tolga harekete geçmek için talimat verdiği sırada silah sesi duyulur.

AZRA ZOR DURUMDA

Tolga arkadaşlarına ambulans çağırmalarını söyleyerek mekana doğru koşar. Azra’nın yanındaki kadın vurulmuştur. Azra adama kadını niye vurduğunu sorar ancak cevap alamaz. Israrlı sorular karşısında adam çenesini kapatmasını söyleyerek onu sürükler. Bu arada Deniz Zerrin’in çekmecesinde Azra ile ilgili bir dosyayı fark eder.

MERT AZRA’YI KAÇIRIYOR

Azra, adamın onu otelin arka taraf süreklediğini bağırarak söyler, onu dinleyen polislerden Emre, Tolga’ya Azra’nın bulunduğu yeri söyler. Tolga takviye isterken adam arka tarafta onu bekleyen bir arabanın içine bindirir. Azra arabaya bindikten sonra aradıkları Mert ona “hoşgeldin” der. Tolga Azra’ya yetişmeye çalışırken araba hızla oradan uzaklaşır.

AZRA YENİDEN CEZAEVİNDE

Deniz, dosyalarda bulunanları incelerken bu sırada Zerrin’in bilgisayarına gelen uyarıyı fark eder. Mesajın içeriğine baktığında çok şaşırır. Azra yine yeniden diyerek koğuşa geri döner. Hasret ve diğerleri onu görünce çok sevinirler. Ancak en büyük sevinci yaşayan Deniz’dir. Hasretle kucaklaşırlar.

AZRA KUDRET’İ ÇILDIRTIYOR

Azra’nın cezaevine geri döndüğünü öğrenen Kudret, Mert’in yakalanmasına sebep olan Azra’yı odasında ziyaret eder. Mert’in hesabını sormaya çalışan Kudret Azra’ya onu nasıl yakalattığını sorar. Azra da “sürprizi kaçacak spoiler veremem sana” deyince Kudret çıldırır.