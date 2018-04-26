Avlu 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Avlu son bölüm izle! Dengeler değişiyor!

Star TV'nin yeni dizilerinden Avlu 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Yeni fragmanda tüm dengeler değişiyor. Deniz adeta çıldırarak Kudret'in üzerine yürüyor ve onu ölümle tehdit ediyor. İşte Avlu son bölüm izleme linki ve diziye dair gelişmeler...

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Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin paylaştığı Avlu 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Yeni fragmanda Deniz’in Kudret’e saldırması büyük ilgi görüyor. İşte son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, Kudret ile Azra savaşının ortasında kalıyor!

Çıkan müebbet kararından sonra Deniz'in dünyası bir kez daha başına yıkılır. Diğer mahkumlar ona umut aşılamaya çalışsa da aklında tek bir soru vardır; ‘'Ya kızımı bir daha göremezsem?''. Azra için de yıllardır ertelediği bir görüşmeyi yapma zamanı artık gelmiştir. Bu, onu içten içe öldüren zehri akıtmak için belki de son fırsatıdır. Azra bunun gerginliğini yaşarken dışardan gelen haberler de Kudret'i pimi çekilmiş bir bombaya çevirmiştir. Deniz ise kendini bu ateş hattının tam orta yerinde bulacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Avlu’da dengeler değişiyor!

Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret'e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal'in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz'in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM İZLE