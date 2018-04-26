Avlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 5. son bölüm izle

Avlu'da dengeler değişiyor! Başrollerinde emet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizi Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması. Dizi severlerden tam not alan Avlu'nun yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor: Avlu yeni fragman yayınlandı mı? İşe dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Ekranların klasiği haline gelmeeye aday olan Avlu dizi severlerin sıkı takibinde… Avlu dizisinin 5. son bölümünde; Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret'e olan öfkesinden deliye döner. Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal'in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz'in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

Avlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

AVLU YENİ FRAGMAN

AVLU SON BÖLÜM