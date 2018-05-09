Avlu 7. yeni bölümün 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Avlu son bölüm izle

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Avlu’dan iki yeni fragman geldi. Avustralya dizisi Wentworth'un yasal uyarlaması olan Avlu dizisi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni bölümünde; Ecem'in tanık olduğu olay başını büyük belaya sokmuş, Alp'i bambaşka birine dönüştürmüştür. Ecem onunla nasıl başa çıkacağını bilememektedir. Üstelik başa çıkması gereken tek kişi Alp de değildir… Kudret, gözünü karartmış bir halde etrafına dehşet saçmaya başlayıp tüm gözleri tekrar üstüne toplamıştır. Cezaevinde ise tatlı bir anneler günü telaşı devam eder…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp'in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir.