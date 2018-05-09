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Avlu 7. yeni bölümün 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Avlu son bölüm izle
Avlu 7. yeni bölümün 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Avlu son bölüm izle
Avlu'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. Yeni bölümde Ecem, Alp’in gerçek yüzü ile yüzleşiyor. İşte Avlu 7. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 9 Mayıs 2018 - 21:42

Avlu’dan iki yeni fragman geldi. Avustralya dizisi Wentworth'un yasal uyarlaması olan Avlu dizisi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni bölümünde; Ecem'in tanık olduğu olay başını büyük belaya sokmuş, Alp'i bambaşka birine dönüştürmüştür. Ecem onunla nasıl başa çıkacağını bilememektedir. Üstelik başa çıkması gereken tek kişi Alp de değildir… Kudret, gözünü karartmış bir halde etrafına dehşet saçmaya başlayıp tüm gözleri tekrar üstüne toplamıştır. Cezaevinde ise tatlı bir anneler günü telaşı devam eder…

 

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp'in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir.

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